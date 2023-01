ULTIM’ORA – Rumors sul rinnovo Leao, arriva il comunicato del Milan

La telenovela per il rinnovo di Rafael Leao aggiunge un’altra puntata alla già lunga lista.

Nella giornata di oggi, La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un articolo riguardante il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan e questo articolo non lasciava intendere nulla di buono a proposito della trattativa tra le parti.

In questi minuti è arrivato il comunicato su Twitter da parte del club rossonero dove si smentisce quanto riportato dalla rosea.

Milan Leao Rinnovo

Il tweet continua poi con un’altra argomentazione:

“La narrazione giornalistica di un presunto gelo tra le parti non solo è totalmente infondata ma anche lesiva nei confronti del Club e del suo giocatore. AC Milan prosegue, infatti, il dialogo con Leão e il suo entourage in un clima sereno e professionale.”

Staremo a vedere come si evolverà la situazione, sicuramente il Milan non vuole che anche dei terzi si intromettano in una situazione già di per sé non troppo facile.

Andrea Mariotti