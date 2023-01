Abraham e Dybala in dubbio contro il Milan? L’annuncio da Roma sulle condizioni

Neanche il tempo di godersii tre punti conquistati a Salerno che il Milan di Pioli è già in preparazione della prossima sfida. A San Siro è attesa la Roma di Josè Mourinho per il più classico dei big match della domenica sera, da cui tanto passa il futuro del campionato rossonero.

Sandro Tonali (Getty Images)

In seguito alla sconfitta del Napoli nello scorso turno, il Milan è infatti tornato a -5 dai partenopei e non sono quindi concessi passi falsi contro i capitolini. Vincere lo scontro diretto di domenica vorrebbe dire corsa al titolo ufficialmente riaperta, anche in vista dei prossimi difficili impegni per gli azzurri. Per Leao e compagni non sarà però di certo facile affrontare una Roma con qualche novità di formazione.

Verso Milan-Roma: attacco giallorosso affidato ad Abraham e Dybala

Contrariamente a quanto accaduto contro il Bologna, Abraham potrebbe tornare a guidare l’attacco giallorosso dal primo minuto, e a fungere da spina nel fianco per la difesa avversaria. Il salvataggio sulla linea a fine gara nello scorso turno nonché l’ingresso d’impatto sembrerebbero aver convinto Mourinho a dare una nuova chance dall’inizio all’inglese.

Dybala ed Abraham (Getty Images)

Abraham, apparso molto più motivato rispetto alle precedenti uscite, condividerà la zona alta del campo con Paulo Dybala, regolarmente in campo a San Siro. Come conferma Il Messaggero, solo crampi a condizionare l’uscita anzitempo dell’argentino contro il Bologna, che sarà dunque pronto a sfidare dal primo minuto il Milan, una delle sue vittime preferite in campionato.

Mario Reccia