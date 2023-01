Brutte notizie per Pioli: un titolare salta la prossima partita

Il match in corso a San Siro tra Milan e Roma procede a gonfie vele per i rossoneri che, nonostante la rete di Roger Ibanez, conduce ancora il match per 2-1 grazie alle reti di Kalulu e Pobega, con la speranza di riuscire ad amministrare il proseguo del match.

Una vittoria che risulterebbe importantissima per la corsa Scudetto degli uomini allenati da Stefano Pioli che, tuttavia, per il prossimo incontro in programma contro il Lecce, dovrà fare a meno di una delle pedine più importanti del suo scacchiere tattico.

Tonali Squalifica Milan

Si tratta di Sandro Tonali, ammonito al 72′ minuto dopo alcune proteste, che a causa della diffida rimediata nelle scorse giornate salterà la gara contro i salentini.

Una brutta (e soprattutto pesante) assenza per il tecnico rossonero che dovrà ovviare alla squalifica del numero 8 nel migliore dei modi.

La soluzione più ovvia appare quella dell’impiego dello stesso Tommaso Pobega, andato in goal in serata, che conferisce il giusto equilibrio ai dettami tattici di Stefano Pioli.