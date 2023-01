Milan- Roma, Amelia è sicuro: “Mou sta preparando una trappola”

Manca sempre meno alla sfida di domenica sera tra Milan e Roma, incontro previsto alle ore 20.45 di domenica 8 gennaio in quel di San Siro.

Le due compagini hanno ripreso nel migliore dei modi in cammino: il Milan ha battuto la Salernitana senza troppe difficoltà, la Roma, invece, a fatica è riuscita a sconfiggere il Bologna dinanzi ai propri tifosi.

Si prospetta un match avvincente: entrambe le squadre vogliono conquistare i tre punti per continuare il proprio percorso, il Milan in ottica scudetto mentre la Roma vista Champions League.

Salernitana-Milan, Serie A (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Milan- Roma, parla il doppio ex Amelia: le parole

Proprio di questa super sfida, ne ha parlato, al canale Twitch del Milan, il doppio ex, Marco Amelia.

Di seguito le sue parole:

Sulla Roma: “Ero all’Olimpico, a me non piace come gioca la Roma; col Bologna ha fatto una gara molto difensiva e i felsinei meritavano il pareggio”.

Sul Milan: “Il Milan, invece, l’ho visto molto molto bene a Salerno”.

Sul match di domenica: “Domenica sarà molto difficile per la Roma, anche se la solidità difensiva dei giallorossi potrebbe anche far vedere qualcosa di diverso soprattutto giocando di rimessa. Bisognerà stare molto attenti ai calci piazzati”.

Achille Strombetta