Pioli in conferenza: “Non siamo stati lucidi”, poi la spiegazione sui cambi

Al termine di Milan-Roma, match andato in scena in quel di San Siro e terminato 2-2, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa.

Il tecnico rossonero, visibilmente rammaricato per aver incassato il pareggio nei minuti finali del match, ha commentato il big match della diciassettesima giornata.

Stefano Pioli Milan Roma

Pioli: “Nei minuti finali non siamo stati lucidi”

Queste le sue parole:

“Abbiamo regalato un calcio d’angolo e subito gol. Nei minuti finali non siamo stati lucidi. È un peccato per la prestazione che avevamo fatto, ma ci servirà per il futuro”.

“Problema di atteggiamento? No, a spirito e volontà non siamo secondi a nessuno. Abbiamo subito due gol da palla inattiva nel momento in cui avevamo più centimetri in campo”.

“Cambi simili a quelli fatti con la Salernitana? Quando faccio i cambi penso sia sempre sia la scelta giusta. Non penso dipenda dall’assetto tattico”.

“Difesa a 3 da ripetere in futuro? Può essere, non penso che abbiamo perso per questo, quando penserò che sarà la cosa migliore lo farò sicuramente”.

“Leao e Saele maturati? Abbiamo migliorato una delle situazione su cui lavoriamo molto, ossia la gestione della partita, oggi purtroppo non abbiamo vinto. Loro due devono continuare così, sono giocatori forti”.