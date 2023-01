Milan-Roma, le probabili formazioni: dubbio sulla trequarti per Pioli

Questa sera andrà in scena, allo Stadio San Siro di Milano, il big match della diciassettesima giornata di Serie A: Milan-Roma.

Le compagini, guidate da José Mourinho e Stefano Pioli, si affronteranno in un match cruciale per non perdere terreno dalle altre squadre in lotta per lo Scudetto e per conquistare un posto nella fase a gironi della prossima Champions League.

Milan, la probabile formazione

Stefano Pioli schiererà il consueto 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà ancora Tatarusanu a difendere la porta rossonera, preferito a Mirante come vice-Maignan. La linea difensiva sarà composta da Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. Le chiavi del centrocampo saranno affidate, come di consueto, al duo Bennacer e Tonali. Sulla trequarti Pioli conferma gli uomini di Salerno, viste anche le assenze di Ibra, Rebic, Origi e Messias: Brahim Diaz favorito su De Ketelaere, Leao e Saelemaekers sugli esterni. In attacco confermato Olivier Giroud.

MILAN, ITALY – NOVEMBER 05: Brahim Diaz of AC Milan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Roma, la probabile formazione

La Roma scenderà in campo con un 3-4-2-1, dinanzi a Rui Patricio la linea difensiva sarà composta da: Mancini, Smalling e Ibanez. Sull’esterno si rivede Zalewski titolare, in vantaggio su Spinazzola, sulla destra conferma per Celik, oramai intoccabile. A centrocampo spazio per la coppia Pellegrini e Cristante. In attacco dovrebbe rivedersi Tammy Abraham, a supporto dell’attaccante inglese il duo Zaniolo e Dybala, i giallorossi faranno affidamento sulle loro giocate.

Tammy Abraham and Paulo Dybala. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Giuseppe Esposito