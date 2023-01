Calabria non ci sta: “I calci da fermo fanno parte del gioco! Doveva succedere negli ultimi minuti

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita del match tra Milan e Roma, Davide Calabria ha commentato dal suo punto di vista il surreale finale di partita a San Siro.

Il capitano rossonero ha evidenziato gli errori mentali commessi dalla squadra negli ultimi minuti dell’incontro contro i giallorossi, facendo un’appello per le prossime partite.

Calabria Milan Roma

Milan-Roma, Calabria non ci sta: lo sfogo

“Partita già vinta? Non lo pensavamo, sarebbe stata una cosa da stupidi perchè poi non abbiamo vinto. Abbiamo fatto una partita molto buona, sprecarla così negli ultimi minuti è una cosa che non deve succedere. I gol loro non sono frutto del caso, l’unico modo in cui potevano farci male in quel momento era con delle palle inattive. Siamo stati stupidi, abbiamo fatto molto meglio di loro e dovevamo portare a casa la vittoria. Marcatura a zona? Noi marchiamo sempre nella stessa a maniera durante le palle inattive, l’abbiamo preparata bene questa partita. Sapevamo che erano forti sui calci piazzati e fa inca***re perdere 2 punti così. Dovevamo limitare questi tipi di errori, magari evitando di commettere falli inutili, ma sono cose che succedono“.