Sacchi duro su De Ketelaere: “Farei giocare altri calciatori!”

Arrigo Sacchi, è stato allenatore del Milan per ben quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997. Lui è uno che l’ambiente rossonero lo conosce bene, proprio per questo, visto il difficile momento che la squadra di Stefano Pioli sta passando, ha deciso di dire il suo pensiero in esclusiva per La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola.

Su Charles De Ketelaere, che continua a non riuscire ad esprimersi come vorrebbe in maglia rossonera:

Milan Sacchi Intervista

Sacchi sul duro momento che sta passando il Milan

“Il momento è difficile, io punterei su quei giocatori che sono in grado di gestire il peso particolare di questa fase”.

Sul Milan:

“I ragazzi che avevano sbalordito oggi sono “caduti” nella normalità. Qualche infortunio di troppo, qualche risultato negativo maturato in maniera inaspettata e poi la mancanza di esperienza in un gruppo in cui quasi nessuno aveva mai vinto prima dell’anno scorso… E la squadra ha iniziato a sottovalutarsi, a perdere certezze. Oggi in campo il Milan non è più un collettivo: squadra lunga, movimenti senza armonia. Avete visto il primo gol dell’Inter nel derby? Calabria va a raddoppiare su Lautaro, dove c’è già Kjaer, e si perde Dimarco che segna. Errori come questo sono errori di testa, che la dicono lunga sul momento del Milan“.

Sul mercato rossonero:

“Nel calcio c’è scarsa progettualità, il Milan ha vinto progettando. È la testa il problema oggi, non la condizione fisica, non il mercato. Se Pioli ritroverà il vero Milan, potrà prendersi belle soddisfazioni anche in Champions. Quando ha giocato con il collettivo ha messo in difficoltà chiunque, può farlo anche con il Tottenham”.

Sul Campionato:

“Il campionato non è chiuso. E il Milan ha dimostrato che con le motivazioni, lo spirito di squadra e il gioco si può lasciare tutti a bocca aperta”.

Tatiana Digirolamo