Verso Milan-Sassuolo, Pioli fa chiarezza sugli infortunati: le ultime

Sono numerose le incognite che attanagliano la mente di Pioli alla viglia del match di domani, contro il Sassuolo. Il Milan sarà obbligato a rispondere presente: il distacco in classifica, dal Napoli capolista, è molto ampio, una sconfitta potrebbe ridurre al minimo le chances Scudetto.

In vista del match di domani Pioli avrà alcuni dubbi di formazione da sciogliere, le scelte saranno condizionate dalle ultime notizie dall’infermeria, per questo motivo il mister rossonero ha fornito un aggiornamento sulle condizioni degli infortunati, in conferenza stampa.

Le condizioni di Theo? Pioli fa chiarezza in conferenza

La prima buona notizia è che Theo Hernandez, molto probabilmente, sarà della partita: ha superato con successo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori contro la Lazio, di seguito quanto dichiarato da Pioli in conferenza:

Theo Hernandez Milan Sassuolo

“Già ieri era in gruppo e non aveva problemi. Se oggi continuerà così, sarà a disposizione per la partita di domani”.

Tomori, Calabria e Krunic: l’aggiornamento di Pioli

Molto probabilmente sarà parte della sfida anche Davide Calabria, il terzino rossonero è uscito, molto dolorante, sul finale del match contro la Lazio, in seguito ad una botta alla caviglia. Secondo quanto riferito da Stefano Pioli in conferenza, anche lui sarà a disposizione:

Su Calabria: “Calabria ha preso una brutta botta, ma sta bene e sarà a disposizione”.

L’unico che al 100% non ci sarà è Tomori, uscito al 24′ contro la Lazio, aveva sentito tirare la parte anteriore della coscia sinistra, e da subito le sue condizioni avevano destato preoccupazione in casa Milan. Oggi la conferma di Pioli:

AC Milan Fikayo Tomori

“Fik sicuramente non sarà disponibile per la gara di domani”

Recupero importantissimo quello di Rade Krunic, dopo il lungo stop il jolly bosniaco potrebbe trovare più minutaggio e offrire svariate soluzioni tattiche alternative, di seguito le dichiarazioni di Pioli:

“Krunic? Sta bene ma non può avere minutaggio lunghissimo, è un’arma in più“.

Giuseppe Esposito