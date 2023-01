Pobega suona la carica: “Basta una scintilla per farlo accadere!”

A pochi minuti dall’inizio di Milan-Sassuolo è intervenuto ai microfoni di DAZN Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero ha parlato del momento no, spiegando quali saranno secondo lui le basi per rialzare la testa e ricominciare a giocare come il Milan sa fare.

Di seguito le sue dichiarazioni

Pobega: “Servirà essere sul pezzo per 90 minuti”

“Si ricomincia dal come rientreremo in campo. Bisogna avere l’atteggiamento giusto, la pressione giusta, l’intensità giusta. Man mano le cose tornano, è questione di una scintilla come ha detto il mister in conferenza. Dobbiamo ricominciare a fare le cose per bene“.

Pobega Milan Sassuolo

“Servirà essere sul pezzo per tutti i 90 minuti, fare la cosa giusta al momento giusto. Abbiamo una partita importante: il bello del calcio è che ogni volta che giochiamo abbiamo le nostre opportunità per far vedere che le cose cambiano“.

Pobega non partirà dal primo minuto. Per sostituire Bennacer, squalificato, Pioli gli ha preferito Krunic, rientrato dall’infortunio nella gara contro la Lazio.

Queste le formazioni ufficiali.

Milan (4231): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud