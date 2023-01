Milan-Sassuolo, infermeria piena per Dionisi: assenze importanti contro i rossoneri

Continua a macinare minuti ed ore il Milan di Stefano Pioli, cui prossimo impegno di campionato comincia ad avvicinarsi. Vincere, vincere e ancora vincere come unico obiettivo in vista della prossima sfida, che vedrà i rossoneri ospitare il Sassuolo di Dionisi in quel di San Siro.

AC Milan (Getty Images)

L’indole vincente assunta negli ultimi anni dai neroverdi contro il Milan potrebbe far spaventare qualche tifoso del diavolo, ormai preda delle difficoltà di questo scellerato inizio 2023. Nonostante ciò, va però riportato come la stagione del Sassuolo proceda con ritmi ben diversi dal solito, con i neroverdi in difficoltà anche a causa delle numerose assenze dell’ultimo periodo e che potrebbero non figurare in distinta a Milano.

Verso Milan-Sassuolo, ancora tanti dubbi per Dionisi

Arrivano da Sky gli ultimi aggiornamenti sulla situazione a Reggio Emilia, città che non lascerà Andrea Pinamonti in vista dell’impegno dei suoi. L’attaccante non ha ancora smaltito i guai fisici e non partirà per Milano, ma potrebbe non essere l’unico non ancora a disposizione del Sassuolo.

Pioli e Dionisi (Getty Images)

Rogerio e Consigli procedono infatti spediti verso la convocazione, ma è ancora in dubbio un loro possibile impiego in gara. Le news parlano infatti di un Dionisi intenzionato a confermare Pegolo fra i pali e a rispolverare Kyriakopoulos sulla sinistra, concedendo dunque un ulteriore turno di riposo ai rientranti.

Difficoltà dunque non solo in casa Milan che, seppur orfano di un acciaccato Tomori e di un Bennacer squalificato, ha tutte le carte in regola per tornare a vincere scacciando i fantasmi dell’ultimo periodo.

Mario Reccia