Classifica Serie A negli ultimi 15 minuti: dato da incubo per il Milan!

Il noto sito che fornisce valori di mercato e notizie di calciomercato da tutto il mondo, Transfermarkt, ha reso nota attraverso i propri social la classifica di Serie A se venissero contati soltanto i goal segnati negli ultimi 15 minuti.

Milan da incubo nella classifica degli ultimi 15 minuti

In questa classifica il Milan si piazza al quinto posto con 8 goal segnati (terzo miglior attacco a pari merito con la Juventus con Napoli e Udinese prima e seconda con 11 e 10 goal) ma con 5 goal subiti.

Milan Serie A classifica

Per quanto riguarda i punti il Milan avrebbe ben 24 punti, 13 in meno rispetto alla classifica reale. Con questo punteggio la squadra di Stefano Pioli sarebbe sesta a pari merito con il Monza di Silvio Berlusconi, ex presidente proprio dei rossoneri.

Milan, la speciale classifica di Serie A

Di seguito la speciale classifica estesa dal sito Transfermarkt:

Napoli (34 punti) Juventus (31) Udinese (30) Lazio (25) Fiorentina (25) Milan (24) Monza (24) Roma (21) Atalanta (20) Lecce (20) Inter (20) Salernitana (20) Empoli (19) Sassuolo (17) Sampdoria (16) Cremonese (16) Bologna (15) Torino (14) Spezia (10) Verona (8)

Giacomo Pio Impastato