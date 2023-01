Mossa a sorpresa di Pioli per rispondere alla crisi: lo ha vietato alla squadra

Il Milan sta attraversando uno dei momenti più complicati della gestione Pioli. La sconfitta in finale di Supercoppa avvenuta tre giorni fa è solo l’ultima delle tante delusioni di questa stagione.

La distanza di nove punti dalla capolista Napoli e l’uscita prematura dalla Coppa Italia non possono far felici i tifosi, ragion per cui la squadra deve dare risposte nell’immediato.

Pioli Milan

Lazio nel mirino, limitati anche i social

Martedì sera il Milan affronterà la delicatissima sfida con la Lazio guidata da Maurizio Sarri. Una partita da preparare in modo maniacali sotto tutti i punti di vista.

Un particolare curioso sta nel fatto che i giocatori hanno limitato l’attività sui social. Nelle ultime 48 ore, infatti, solo Leao, Bakayoko e Messias hanno postato qualche storia su Instagram. Il club non ha dato alcun tipo di spiegazione in merito al calo di attività rispetto ai media ma, viene facile pensare che sia una scelta dettata a dare le massime attenzioni sul campo.