Il Milan sogna un Campione del Mondo: la notizia fa impazzire i tifosi

Il Mondiale è da sempre una vetrina importante per mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore e, per tale motivo, tutti i club osservano con particolare attenzione ogni partita per cercare di scovare qualche talento.

Altre volte però, il Mondiale oltre ad essere una rampa di lancio, è anche importante per la cosiddetta consacrazione calcistica.

De Paul nel mirino del Milan, la notizia

È il caso di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino ex Udinese che attualmente milita tra le fila dell’Atletico Madrid, club con il quale nell’ultimo periodo però non sta trovando molto minutaggio.

Giocatore dotato di una buona tecnica e di una grande resistenza fisica, è stato uno dei calciatori più importanti nell’Argentina campione del mondo.

Rodrigo De Paul . (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP) (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

In particolare, stando a quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista di Marca, quotidiano spagnolo, pare che il Milan abbia messo gli occhi sul giocatore.

De Paul-Milan, la concorrenza è tanta: altri club di A su di lui

La sua duttilità tattica è un punto chiave che piace molto alla dirigenza rossonera, tuttavia, bisogna verificare la fattibilità dell’operazione.

Inoltre, la concorrenza in Italia è tanta, anche Roma, Inter e Juventus seguono il giocatore e monitorano la situazione.

Achille Strombetta