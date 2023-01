Milan, dopo il disastro in Supercoppa l’imperativo è guardarsi negli occhi per ripartire

Milan, qualcosa non va. Sarà l’assenza di alcuni giocatori simbolo (vedi Maignan), sarà il periodo no di Theo, sarà la stanchezza fisica – e soprattutto mentale – sopraggiunta dopo il trionfo dello scorso anno e le fatiche Mondiali.

È difficile capire dove abbia origine un momento così negativo. E anche inaspettato.

Milan Supercoppa ripartire

Milan, una sola ricetta per tornare “on fire”

Il Milan fino a qualche tempo fa, pur avendo perso quel marchio di infallibilità messo in mostra nel finale della scorsa stagione, non dava l’impressione di poter essere questo.

Di poter regalare un derby, un trofeo, dopo 90 minuti di assenza ingiustificata.

Eppure oggi le cose stanno così ed è ora di far pace con l’idea che il Diavolo sia in difficoltà.

Da questa consapevolezza Pioli e i suoi ragazzi dovranno ripartire. Basta giustificazioni: la realtà parla di un Milan a meno 9 dal Napoli capolista, fuori dalla Coppa Italia e con una Champions da onorare al meglio.

Di un Milan che in Supercoppa, per qualche strano motivo, non è mai sceso in campo.

Quella di oggi non è però la giornata giusta per stare lì ad arrovellarsi sui pensieri. L’imperativo è guardarsi negli occhi, fare chiarezza, e lavorare per ritrovare la compattezza e il brio dei giorni migliori.

Quelli in cui Pioli era on fire, il Milan pure e San Siro un po’ di più.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI