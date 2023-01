Milan-Inter, quanti tifosi rossoneri saranno a Riyad? Il dato è sconcertante

Domani si svolgerà a Riyad la Supercoppa Italiana tra Milan ed Inter, partita che assegnerà il primo trofeo di questa stagione e che vedrà per la prima volta la sperimentazione del fuorigioco semiautomatico nel nostro calcio.

L’impianto che ospiterà questo incontro, il King Fahd International Stadium, registrerà il tutto esaurito. Secondo il Corriere dello Sport, sono attesi circa 68.752 spettatori. Il dato che più di tutti si evidenza però, riguarda il numero di spettatori provenienti dall’Italia: appena 500, di cui circa 180 interisti e una sessantina di rappresentanti della curva nord.

Milan Supercoppa tifosi

Il derby si giocherà prevalentemente davanti ad un pubblico di origine saudita. Il motivo è facilmente intuibile: a frenare la passione dei sostenitori, oltre agli elevati costi dei biglietti per accedere allo stadio, un’eventuale trasferta dal bel paese risulta essere molto dispendiosa, cifre che vanno oltre i 1000 euro totali per una toccata e fuga giornaliera.

Questo trofeo dal prossimo anno non si disputerà più in Arabia Saudita in quanto il contratto scadrà proprio al termine della partita di domani. La speranza dei tifosi per il futuro è chiara: avere la concreta possibilità di sostenere la propria squadra.

Matteo Gregori