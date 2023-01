Tegola Milan, c’è lesione per Tomori: le condizioni

Brutte notizie per il Milan, che deve fare i conti con un nuovo infortunio che manda in apprensione Stefano Pioli. Nel corso della gara di ieri, ci sono stati due problemi non da poco, oltre la sconfitta pesante rimediata per mano della Lazio. Al centro delle attenzioni, oltre che le condizioni di capitan Davide Calabria, le condizioni di un altro infortunato in casa Milan.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, questa mattina Tomori ha svolto gli esami strumentali dopo il problema riscontrato nella sconfitta di ieri all’Olimpico contro la Lazio, che ha messo KO lo stesso centrale inglese.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Tomori, hanno infatti evidenziato una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. Le condizioni del calciatore saranno monitorate e rivalutate tra circa una settimana.

(Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

I possibili tempi di recupero per Tomori

Il Milan teme di perdere a lungo Tomori, a causa del suo infortunio. Non sono ancora chiari i tempi di recupero precisi ma, questo tipo di infortunio, può metterlo fuori dai giochi per circa un mese. Brutte notizie per Stefano Pioli che ora potrà contare su Kaluku e Kjaer, nella coppia di difesa titolare per il suo Milan, che ha da rincorrere in classifica.