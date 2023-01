“Ha preso il pallone”, espulso Djidji: Juric protesta, anche a Mediaset hanno dubbi

Partita piuttosto complicata per il Milan di Pioli che sta cercando di sbloccare la partita a San Siro. Il primo tempo è stato molto equilibrato grazie all’ottima prestazione del Torino di Juric. I granata stanno tenendo bene il campo ma nel secondo tempo è arrivata la defezione per il Torino: è stato espulso per doppia ammonizione Koffi Djidji. Il centrale ivoriano ha fermato in ripartenza Messias ma ci sono stati molti pareri contrastanti; tra questi quello di Roberto Cravero, commentatore tecnico di Mediaset.

Milan-Torino, dubbi sull’espulsione di Djidji

Per il telecronista di Mediaset, infatti, Djidji ha preso prima il pallone e poi l’attaccante del Milan che è stato inevitabilmente travolto dal difensore di Juric. Lo stesso allenatore granata non è rimasto contento della decisione dell’arbitro. Ha infatti urlato: “è palla, è palla” dopo la doppia ammonizione al suo centrale.

Per sostituire Djidji, comunque, Juric ha scelto Zima ed ha tolto Toni Sanabria. L’attaccante ex Genoa stava anche giocando una buona partita e ha dato la palla a Lukic nel primo tempo, la quale però ha fallito lo 0-1 davanti a Tatarusanu.