Milan-Torino, ampio turnover per Pioli in Coppa Italia: le ultime

Manca sempre meno al debutto del Milan in Coppa Italia. I rossoneri affronteranno domani sera a San Siro il Torino di Ivan Juric.

La sfida di domani sarà già decisiva perchè non ci sarà alcuna gara di ritorno. In caso di pareggio al termine dei 90′ regolamentari, le squadre dovranno andare ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Milan-Torino Coppa Italia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le ultime di formazione per Milan-Torino

Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, probabilmente opterà per una formazione rimaneggiata visti gli impegni ravvicinati. A riferirlo è Claudio Raimondi ai microfoni di Sport Mediaset.

Secondo quanto comunicato dal noto giornalista, infatti, Pioli recupera solo Junior Messias che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

In porta, invece, ci sarà ancora Tatarusanu, mentre in difesa ci sarà spazio per Dest e Gabbia. In mezzo al campo la certezza è Sandro Tonali, che sarà squalificato contro il Lecce in Serie A, e al suo fianco dovrebbe esserci Tommaso Pobega. Turno di riposo, quindi per Bennacer.

Così come il centrocampista algerino, anche Giroud dovrebbe riposare. Al posto del centravanti fracese dovrebbe esserci De Ketelaere in vantaggio su Lazetic.

Costretti agli straordinari, invece, Rafael Leao e Brahim Diaz che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco.