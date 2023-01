Il giornalista sicuro: “Qualche segnale di difficoltà è evidente!”

Il Milan perde ai supplementari contro il Torino e esce dalla Coppa Italia. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per la squadra di Pioli nel 2023 che sta avendo evidenti difficoltà. Ennesimo gol subito e gol che non è riuscito ad arrivare. C’è stato, poi, tanto turnover dell’allenatore emiliano che però non ha avuto risposte dalla sua squadra che ha fatto tanta difficoltà a creare occasioni. Il gol di Adopo, poi, ha tagliato le gambe ai rossoneri che non sono riusciti a pareggiare. Stanno arrivando, ora, tanti commenti sulla partita del Milan e non solo.

Milan Torino sconfitta

Milan-Torino, la critica di Capuano

Il giornalista Giovanni Capuano ha criticato così la partita dei rossoneri ed ha annunciato un campanello d’allarme per il Milan.

“Avanti con merito il #Torino. A lungo #Pioli schiera un mezzo #Milan che non è all’altezza dell’impegno, poi entrano i titolari ma l’assalto è più confuso che altro. Uscire dalla #CoppaItalia non è un dramma, però qualche segnale di difficoltà è evidente“.

Effettivamente sta mancando quella sicurezza e consapevolezza che aveva contraddistinto il 2022 del Milan e che gli ha permesso di vincere lo scudetto lo scorso anno.