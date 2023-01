Calciomercato Milan, torna di moda Zaniolo? Un aspetto può favorire l’affare

CALCIOMERCATO MILAN – Nicolò Zaniolo è uno dei nomi da tempo graditi al Milan, che già negli scorsi mesi ha provato a strapparlo alla Roma quando c’erano le prime difficoltà legate alle trattative per il rinnovo.

Ora lo strappo tra l’ex Inter e la società giallorossa è diventato definitivo: il calciatore ha infatti respinto l’ultima convocazione, spingendo per un addio a breve termine, ossia a gennaio.

La Premier League è in pole per Zaniolo, ma non sono esclusi colpi di scena dalla Serie A: per questo, il Milan può tornare nuovamente d’attualità.

Zaniolo Milan, ritorno di fiamma in vista sul mercato?

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui il calciatore preferirebbe il Tottenham di Antonio Conte.

(Photo by Alex Pantling/Getty Images)

“Ovvio, però, che l’ultima parola spetta alla Roma, nonostante la dirigenza sappia bene che l’attaccante non ha intenzione di firmare il rinnovo e che quindi in estate il suo valore scenderà ancora, facendo entrare in corsa magari anche Milan e Napoll”, ha scritto il quotidiano.