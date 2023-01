Gli occhi della Ligue 1 sul baby talento della squadra di Abate: il piano del Milan per blindarlo

Con il mercato invernale si intensificano le trattative in ottica futura, così l’attenzione delle squadre – italiane e non – si concentra sui baby talenti delle giovanili. Negli ultimi anni, infatti, la tendenza è quella di cercare giocatori che in prospettiva possano crescere, aiutando squadra e bilanci.

A tal proposito diversi club hanno messo gli occhi su Victor Eletu, centrocampista del Milan Primavera: pedina fondamentale nella squadra comandata da Ignazio Abate. Il classe 2005 ha rinnovato da poco il contratto fino a dicembre 2025, ma l’intenzione dei rossoneri e di ritornare a contrattare un ulteriore rinnovo quando il ragazzo compirà 18 anni.

FOTO GETTY – Abate Milan Primavera

Tra le diverse pretendenti Sky Sport riporta che il Monaco sembrerebbe la squadra con maggiore interesse per il baby talento, ma il Milan ci tiene a sottolineare che prima della maggiore età il futuro del giocatore non verrà discusso.

Intanto in settimana è previsto un incontro tra la società e Ted Dimvula, procuratore di Leao ma anche di Eletu. Possibile un incontro con un emissario del Monaco.