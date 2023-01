Lutto nel mondo del calcio: è morto Gianluca Vialli

I brutti presagi di fine dicembre si sono tramutati in realtà: Gianluca Vialli non ce l’ha fatta. L’ex attaccante di Sampdoria e Juventus ha perso la sua battaglia contro il cancro al pancreas che da diversi anni lo tormentava, spegnendosi in una clinica di Londra all’età di 58 anni.

Leggenda indiscussa del calcio italiano, Vialli ha fatto innamorare di se una generazione intera, riuscendo a portare lo Scudetto a Genova sponda blucerchiata, essendo inoltre tutt’ora l’ultimo ad aver alzato la coppa della Champions League in casa Juve.

Circolava ormai da qualche giorno la notizia di alcune complicanze nello stato di salute dell’ex centravanti, poi ristabilitesi in seguito. La straziante notizia di questa mattina porta però via un’altra leggenda al calcio italiano e mondiale, dopo le recenti scomparse di Mihajlovic e Pelè.

Gianluca Vialli (Getty Images)

Proprio in quel di Londra, dove stamattina ha alzato bandiera bianca, Gianluca è stato protagonista del suo ultimo trionfo: la vittoria dell’Europeo 2020/21 con la Nazionale italiana. Dallo staff di Spazio Milan le più sentite condoglianze alla famiglia di Gianluca Vialli.

Mario Reccia