“Mourinho ha rifiutato il Milan?”, la risposta di Pioli!

Nel postpartita dello scorso Milan-Roma, terminato sul 3-1 in favore dei rossoneri, Jose Mourinho aveva dato spettacolo. Il tecnico giallorosso aveva rivelato che il Milan tre anni prima lo aveva cercato per convincerlo a sedersi sulla panchina del Milan.

Dopo i fischi incessanti del pubblico, Mourinho rivelò di essere molto contento della scelta fatta. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no. Per come sono stato accolto, oggi sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Sono venuti da me ma ho risposto tornate a casa, al Milan non vengo“.

In vista di domani sera, Pioli ha risposto in conferenza stampa ad una domanda proprio su queste dichiarazioni:

Mourinho l’anno scorso disse che era stato un piacere tremendo dire no al Milan, mentre per lei…

“Ognuno può esprimere le sue opinioni. Il Milan per me è stato una grande occasione e me la giocherò al massimo fin quando potrò”.