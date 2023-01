Nuovo stadio, parla Scaroni: “Ci sono tre opzioni”, poi l’annuncio su Maignan

Parola al presidente. In questi giorni a prendere la parola ci ha pensato Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan, durante la presentazione del libro del leader di “Noi Moderati” Maurizio Lupi.

Il presidente rossonero ha avuto modo di variare tra una serie di argomenti, tra cui quello relativo alla costruzione del nuovo stadio, su cui Scaroni si è espresso così:

“Per lo stadio stiamo portando avanti tre progetti in parallelo. Uno è quello di Sesto San Giovanni e un altro non lo dico, è una cata coperta. Se non sarà San Siro, il Milan se lo costruirà da solo. non molliamo e vi assicuro che il Milan avrà il nuovo stadio. Il primo che si sblocca, ci butteremo a pesce”.