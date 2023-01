L’ex Milan a pugno duro: lo ha detto sulla società

Massimo Oddo, terzino che ha visto i suoi anni migliori da calciatore con le maglie di Lazio e Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport.

Proprio queste due squadre si sfideranno martedì sera in una sfida che, definire importante, è riduttivo. L’ex giocatore ha discusso di tanti argomenti, in particolare riguardo al periodo no rossonero.

Oddo Milan

Oddo in difesa della società: “Giù le mani dal Milan”

Di seguito alcuni pezzi dell’intervista.

Sulla momento infelice dei rossoneri: “Non drammatizzerei così tutto quanto. Penso sia normale vedere un momento di flessione. C’è stato il Mondiale dove Theo e Giroud sono arrivati fino in fondo. Ho la certezza che il Milan abbia le possibilità di proseguire il suo cammino che è stato straordinario“.

Sulle critiche alla società: “Prima esaltiamo Maldini, Pioli e giocatori. Facciamo le canzoni e poi buttiamo via tutti dopo qualche risultato no? Ma non scherziamo. Bisogna stare calmi, lavorare ed essere consapevoli che questi momenti ci possono essere. Bisogna credere in quello che si fa e il Milan e Maldini hanno sempre creduto fortemente in questo progetto, in questo allenatore e in questi giocatori“.