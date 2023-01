Panucci duro sulla sconfitta del Milan: “Hanno sbagliato tutto, manca un giocatore fondamentale”

Nella giornata di ieri si è disputata la tanto attesa finale di Supercoppa tra Milan e Inter finita 3-0 per i nerazzurri. Le preoccupazioni dei tifosi rossoneri sono tante viste le ultime prestazioni della squadra allenata da mister Stefano Pioli. Christian Panucci ha commentato la pesante sconfitta a Mediaset, provando ad individuare uno dei problemi del Milan.

Panucci: “Kjaer troppo lento, l’assenza di Maignan una grossa perdita”

Mike Maignan (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“Il Milan ha sbagliato la partita sia nei momenti di possesso palla che quelli senza palla, il giocatore che manca di più a questa squadra è Maignan, che rispetto a Tatarusanu riesce ad essere più rapido nel giro palla, anche Kjaer si è dimostrato troppo lento. Questo Milan è scarico, hanno giocato male tutti“.

Le ultime prestazioni non sono di certo incoraggianti, ma il Milan non ha tempo per piangersi addosso. Nella prossima sfida di campionato sarà impegnato nel big match contro la Lazio, ultima partita del girone d’andata.

Il match di domenica sera sarà fondamentale per l’umore di tutti i calciatori e l’obiettivo di mister Pioli è quello di dimenticare al più presto la sconfitta nel derby.

Leonardo Matano