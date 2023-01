Pedullà rivela: “C’è una cosa che Maldini ha fatto sapere a Zaniolo!”, poi l’apertura alla trattativa

Notizia di oggi il dietro front del Milan per quanto riguarda l’acquisto di Nicolò Zaniolo a causa della richiesta troppo alta della Roma, circa 30/35 milioni. Infatti i rossoneri nella giornata di ieri avevano chiesto 24 ore per decidere se continuare la trattativa o meno arrivando alla decisione di non proseguire.

La rivelazione: “Maldini l’ha fatto sapere a Zaniolo”

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, dopo aver comunicato alla società giallorossa l’intenzione di non poter proseguire la trattativa, Paolo Maldini avrebbe contattato Nicolò Zaniolo comunicandogli che resta la prima scelta del Milan ma al momento non sarebbe un’operazione fattibile, invece la situazione cambierebbe a luglio.

Pedullà Zaniolo Maldini

Ora quindi, considerando anche le possibili offerte dalla Premier League, sta al giocatore azzurro decidere se aspettare il Milan o dire addio alla Roma già in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Milan, l’offerta dalla Premier per Zaniolo

Stamattina la Roma, infatti, avrebbe ricevuto un’offerta da 30 milioni più bonus da parte del Bournemouth ma stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio Nicolò Zaniolo avrebbe rifiutato almeno per il momento l’offerta inglese.

Giacomo Pio Impastato