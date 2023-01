Pioli concede due giorni di riposo ai calciatori dopo la Supercoppa: le ultime

La sconfitta in Supercoppa non ha fatto di certo bene ai calciatori del Milan, che dopo una serie di brutte prestazioni in campionato hanno perso il derby con l’Inter. Le prossime sfide saranno molto importanti per gli uomini di Stefano Pioli che a febbraio dovranno affrontare anche il Tottenham in Champions League.

A.C Milan (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Il tecnico rossonero ha lasciato due giorni di riposo alla squadra che riprenderà regolarmente gli allenamenti sabato in vista del big match contro la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da una vittoria in Coppa Italia per 1-0 contro il Bologna. Gli unici ad allenarsi a Milanello sono stati gli infortunati.

Milan, situazione infortuni: Maignan fuori fino a febbraio, Krunic può recuperare per la Lazio

La situazione infortuni in casa Milan non è delle migliori. Maignan non tornerà prima di metà febbraio mentre Ibrahimovic e Rebic saranno molto importante anche per aumentare le rotazioni in attacco e far rifiatare Olivier Giroud. Pioli conta di riavere Krunic a disposizione per la sfida di domenica.

Leonardo Matano