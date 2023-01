Pioli in conferenza stampa: “Ai tifosi risponderò sul campo, ora tocca a noi crederci”

La sfida contro il Sassuolo rappresenterà, per i rossoneri, uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione.

Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di rialzare la testa dopo un periodo difficile e non perdere punti fondamentali per rincorrere il Napoli capolista.

Le dichiarazioni di Pioli in conferenza:

“Momento difficile? Abbiamo domani opportunità di superare questo momento, bisogna aver voglia voltare pagina. Non ci aiuta pensare troppo. Sappiamo che possiamo fare molto meglio, lo fatemi dinanzi ai nostri tifosi, che ringraziamo per il loro sostegno contro la Lazio“.

“I giocatori? Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento, per farlo bisogna lavorare come abbiamo sempre fatto, consapevoli che possiamo fare meglio”.

“Rebic uomo da rimonta? Tutti devono sentirsi pronti, è la prima volta da quando siamo qua che non vinciamo da 5 partite. Abbiamo un allenamento importante oggi e deciderò l’undici titolare”.

Sulle dichiarazioni di Maldini: “Per chi fa sport di gruppo sa che i risultati positivi aiutano. Si recupera vincendo le partite, più giochi bene più aumentano le possibilità di vittoria, dipende tutto da noi”.

Un messaggio di speranza ai tifosi: “I tifosi non hanno bisogno del mio messaggio, hanno bisogno di vedere buone prestazioni in campo, noi cercheremo di soddisfarli. Quello che conta è fare bene domani“.

“Problemi in fase offensiva? Le ultime 3 partite sono state negative nel complesso, anche in fase difensiva. In questo momento il collettivo deve aiutare i singoli“.

“Mercato? Abbiamo le risorse necessarie per uscire da questo momento”.

Pioli ha la soluzione al problema, parole chiavi: semplicità e concretezza

Sul match di domani: “Sassuolo alterna può essere sia aggressivo che un po’ meno. Dovremmo stare attenti alle loro ripartenze”.

Sullo spogliatoio: “All’interno del gruppo non è cambiato niente, c’è qualche sorriso in meno, forse più attenzione al lavoro, gruppo consapevole e che sente il senso di dovere e rispetto nei confronti dei tifosi e del club”.

Pioli conferenza Milan Sassuolo

Analogie sugli ultimi gol presi: “Gol molto simili, ma ci abbiamo lavorato in fase difensiva durante la settimana”.

Soluzione al problema: “Maggiore semplicità, abbiamo bisogno di fare cose semplici e farle bene”.

“Nuove valutazioni? Dopo la Lazio avevo solo voglia di tornare a lavorare con i ragazzi. Credo di avere la sensibilità necessaria per conoscere i miei giocatori. Se hanno sbagliato il primo responsabile sono io, non sono stato chiaro. In questi giorni ho cercato di lavorare meglio”.

“Theo? È un gruppo, se oggi continuerà così domani sarà a disposizione“.

Su Calabria e Tomori: “Calabria ha preso una brutta botta, ma sta bene e sarà a disposizione, Tomori sicuramente non ci sarà”.

Sul portiere: “Stiamo concedendo troppe occasioni importanti ne risente anche il portiere. Servirà l’appoggio del collettivo. Vasquez non lo vedo ancora pronto per giocare”.

“Cambio modulo? Può essere, ma continuò a pensare che non sia questo il problema”.

CDK sta meglio, Pioli lo elogia in conferenza, poi le considerazioni sulla carente fase offensiva

“Contro la Lazio tutta la squadra non ha giocato bene, ma CDK ha fatto meglio, a che punto è? Sta meglio fisicamente, è più forte e strappa di più, la sua posizione è trequartista offensivo, li sarà sempre impiegato, poi dipende dalle situazioni. Io cerco di trovare l’equilibrio migliore”.

“Momento delicato, ma vi siete posti un obiettivo? Guardiamo partita per partita, non possiamo avere altri pensieri, da questi momenti se ne viene fuori anche con partite sporche ma con risultati positivi, dobbiamo essere concreti”.

“Tridente? Fino alla partita col Lecce abbiamo segnato due gol di media a partita, dopo abbiamo avuto difficoltà”.

“Bakayoko? Baka è a disposizione e si allena bene, poi io farò le scelte giuste“.

“Come cessare il periodo negativo? Il fulmine dev’essere la consapevolezza del momento, è facile sostenerci quando le cose vanno bene adesso siamo noi che dobbiamo credere in quello che stiamo facendo, il fulmine può capitare in qualsiasi momento della partita. Non abbiamo mai vinto per fortuna o perso per sfortuna, dipende tutto da noi”.

“Krunic? Sta bene ma non può avere minutaggio lunghissimo, è un’arma in più“.

Giuseppe Esposito