Pioli fa chiarezza: “Non è la Supercoppa la partita più importante! Napoli? Dobbiamo pensare a noi”

La 18a giornata di Serie A si è aperta con il botto, con la vittoria per 5-1 del Napoli contro la Juventus. Alla luce di ciò, la sfida fra Lecce e Milan, di scena allo Stadio Via del Mare, diventa più che decisiva per gli uomini di Stefano Pioli. Lo stesso coach rossonero è da poco intervenuto ai microfoni di Dazn in merito alla sfida imminente del suo Milan.

“Alla Supercoppa penseremo poi”, le parole di Pioli prima di Lecce-Milan

Bloccato sul pari dalla Roma in rimonta e poi sbattuto fuori agli ottavi di Coppa Italia dal Torino, nonostante la spinta dei 40 mila di San Siro, il momento attuale del Milan è tutt’altro che positivo ma soprattutto delicato. I rossoneri, prima di partire verso Lecce, hanno svolto alcuni giorni di ritiro a Milanello, con Stefano Pioli che ha fatto il punto della situazione a Dazn nel pre-partita.

Stefano Pioli (Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato:

Sul ritiro degli ultimi giorni: “Essere stati tutti insieme a Milanello è servito molto. Mi auguro di avere a disposizione una squadra determinata più che serena. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma nei miei giocatori ho visto la giusta concentrazione e mi aspetto questo dalla sfida“.

Poi, sulla Supercoppa: “Questa con il Lecce, al momento è la partita più importante di tutte. La sfida di oggi può darci morale, tre punti fondamentali in ottica classifica e può farci uscire dal momento complicato. Alla Supercoppa penseremo poi“.

Infine, sulla classifica: “Non dobbiamo giocare pensando al Napoli o alla Juve. Dobbiamo andare avanti e pensare solo al nostro percorso, senza badare agli avversari. Poi, è ovvio che prima o poi arriva lo sguardo alla classifica, ma in partita bisogna pensare solo a noi stessi“.

Mario Reccia