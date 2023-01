Il giornalista sicuro: “Il gioco del Milan è stato smarrito”, poi il consiglio a Pioli

Due pareggi consecutivi in Campionato contro Roma e Lecce, l’uscita in Coppa Italia ai supplementari contro il Torino, la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter con un netto 3-0: 4 partite in cui il Milan ha perso se stesso, cambiando completamente personalità.

Sul momento NO della squadra di Mister Pioli è intervenuto, a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan, noto giornalista.

“Il Milan ha perso il suo atteggiamento vorace, Pioli non può fare miracoli”, le parole di Padovan

Padovan ha provato a capire e dare un significato al brutto momento che i rossoneri stanno vivendo:

“Il Milan è stato falcidiato dagli infortuni, non va dimenticato. Anche se non ha perso per questo, ha perso perché è stata smarrita la via del gioco. Sembra che il Milan non abbia più quell’atteggiamento vorace che ha caratterizzato la stagione scorsa.“

Pioli Milan

Poi le parole su Pioli, attuale allenatore della squadra di Milanello:

“Pioli non può fare miracoli se dal mercato non arriva nessuno. In questo momento è la testa che deve funzionare e non funziona più. Pioli deve lavorare da psicologo.“

Alice Bonora