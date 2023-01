Rammarico Pioli: “Un peccato non vincere quando si gioca così! Non ci succede con il Napoli”

Incredibile a San Siro, il Milan crolla nel finale gettando il doppio vantaggio sulla Roma e permette ai giallorossi di segnare due reti nel giro di un minuto.

La squadra di Pioli rallenta la corsa verso lo scudetto restando a meno sette dal Napoli capolista e portandosi a pari punti della Juventus.

Le parole di Pioli nel post Milan-Roma

Al termine di Milan-Roma, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Stefano Pioli, di seguito le sue parole:

Sui cambi:

“I cambi servono per mettere gente fresca, volevo alzare la nostra linea difensiva, non aver vinto una partita giocata così bene è un peccato”.

Su cosa si dice in questi momenti ai giocatori:

“Si dice che dobbiamo continuare a giocare così ma che le partite durano 95 minuti e bisogna restare concentrati fino all’ultimo. Ora siamo delusi è difficile parlare con i ragazzi, meritavamo di vincere e ci siamo incasinati la vita da soli”.

Sui minuti finali:

“I minuti finali sono cambiati perchè loro hanno preso fiducia, dovevamo difendere meglio è difficile perchè abbiamo giocato bene l’avevamo preparata bene quindi ora valuteremo tutto”.

Sui recuperi:

“Non lo so, stasera non ho certezza di recuperare giocatori, si gioca ogni 3 giorni le forze saranno poche per tutti ma la squadra sta bene, abbiamo cercato di far un lavoro fisico importante ma al momento non credo che il nostro problema sia la forma fisica, dobbiamo lavorare di più sui minuti finali”.

Sulla lotta scudetto:

“In questo momento non stiamo guardando quanti punti siamo dal Napoli sappiamo che gli avversari sono forti non volevamo pareggiare volevamo di più ma è andata così ci lavoreremo”.

Sui contratti e gli infortuni:

“Smetterei di parlare di contratti e infortuni penserei alle partite e alle prestazioni c’è chi si occupa di queste cose io vedo i ragazzi felici mi concentro sulle partite”.

Tatiana Digirolamo