Milan, su Twitter impazza #PioliOut: dato negativo e storico

La gara di San Siro tra Milan e Sassuolo sta per volgere al termine, con i neroverdi allenati da Dionisi che, al netto di un’ottima prestazione nel primo tempo, continua a condurre il risultato senza particolari problemi.

Rossoneri che, dopo essere tornati dalla sosta per il Mondiale, non sembrano riuscire ad ingranare la marcia in campionato, con 2 soli punti conquistati nelle ultime 4 partite di Serie A.

Ad aggravare la posizione del club, inoltre, sono arrivate anche le pesanti sconfitte in Supercoppa Italiana contro l’Inter e agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino.

Pioli Milan Sassuolo

Sorge spontanea, dunque, la domanda dei tifosi rossoneri: il percorso di Stefano Pioli al Milan è davvero arrivato al capolinea?

Secondo la stragrande maggioranza parte della tifoseria sì. Su Twitter, infatti, nell’ultima ora è impazzito l’hashtag #PioliOut che pian piano è salito nelle tendenze della piattaforma social.

L’invito all’ex tecnico di Lazio e Fiorentina di rassegnare le dimissioni è accompagnato dall’hashtag #Vergognatevi. Il popolo milanista sembrerebbe essere satollo delle pessime prestazioni della squadra e sarebbe indirizzato verso un’unica direzione.