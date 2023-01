Pioli: “Non possiamo pretenderlo, ma è una grossa delusione!”

Il Milan di Stefano Pioli esce dalla Coppa Italia con la sconfitta con il Torino grazie al gol di Adopo nei supplementari. L’allenatore emiliano ha parlato nel post partita ai microfoni di Mediaset.

Milan-Torino, le parole di Pioli

Su De Ketelaere: “De Ketelaere? Lui è importante e l’ho fatto giocare da prima punta perché Giroud è tornato dal Mondiale e si è allenato pochissimo, non possiamo permetterci di avere rischio di infortuni. Credo si sia mosso bene, poi ci si aspetta tutti delle giocate decisive e di qualità ma anche stasera non ci siamo riusciti”.

Sulla partita: “Bisognava essere più lucidi: è una grossa delusione. Abbiamo affrontanto bene i nostri avversari, abbiamo rischiato una volta sola. Ci voleva più lucidità: addirittura abbiamo preso un gol in contropiede. Bisogna essere più veloci: loro si posizionano molto bene e sono aggressivi. Abbiamo creato ma non ci siamo riusciti: dovremo migliorare velocemente. Non possiamo pretendere che questi ragazzi giochino ogni tre giorni e mantengano la performance e la condizione fisica. Dobbiamo fare meglio tutti”