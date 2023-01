Pioli: “Vittoria importante, ma potevamo fare di più”, poi i complimenti al rossonero

Si è da poco conclusa la prima partite del 2023 per il Milan di Stefano Pioli che è riuscito a sbancare l’Arechi di Salerno grazie ad un 1-2 maturato grazie alle reti di Rafael Leao e Sandro Tonali.

I rossoneri hanno offerto una grande prestazione con la possibilità di segnare molti gol, ma complici un po’di sfortuna e un grandissimo Ochoa , i ragazzi di Pioli si sono fermati solo a 2.

Negli attimi successivi al match proprio il mister emiliano è intervenuto ai microfoni di Sky e Dazn.

Milan Pioli Salernitana

Il tecnico ha esordito parlando della prestazione:

“Una bella partita, però potevamo fare meglio e dobbiamo sviluppare meglio diverse situazioni. Non abbiamo avuto la capacità, la qualità e la fortuna per chiuderla, ma era fondamentale. Sapevamo di aver lavorato bene, oggi ho visto una squadra attenta. Abbiamo fatto una grande partita. So che i miei ragazzi sono pronti a lottare ogni partita. Poi una vittoria sofferta può sempre aiutare a ripartire. Ora dobbiamo preparare il big match di domenica contro la Roma.”

Pioli ha poi parlato dell’imminente periodo che attende i rossoneri:

” le prossime 8 settimane saranno fondamentali, ci giocheremo tantissimo su tutti i fronti, non possiamo basarci sugli altri”.

Inevitabile poi il commento su Rafael Leao:

“A Rafa continuo a ripetergli che il suo processo di crescita nel nostro gruppo non è ancora finito. Oggi ha fatto una partita impressionante per atteggiamento e qualità, se continua così diventerà senza dubbio un campione. Lui poi è molto disponibile e sicuramente molto intelligente. Io gli dico di rimanere con noi perché siamo un grande gruppo, insieme ci divertiamo e puntiamo sempre a fare di più e vincere di più”.

Il mister ha poi voluto elogiare anche Charles De Ketelare:

“Noi abbiamo dei trequartisti forti, Charles oggi mi è piaciuto. SI è mosso bene e anche fisicamente l’ho visto molto bene. Sono solo 4 mesi che è noi, per lui è cambiato tutti. Charles presto ci darà grandi soddisfazioni”.

Andrea Mariotti