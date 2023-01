Pioli sceglie il vice-Tatarusanu in attesa di Maignan: ecco a chi tocca in Coppa Italia!

Dopo la brusca frenata in campionato contro la Roma, Stefano Pioli e i suoi uomini sono pronti a ripartire da domani sera quando, alle ore 21, scenderanno in campo contro il Torino in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Gara che si prospetta insidiosa non soltanto per le qualità della formazione allenata da Ivan Juric, ma anche per le numerose assenze che dovrà fronteggiare il tecnico rossonero alla vigilia del match.

Ante Rebic, Divock Origi, Mike Maignan, Simon Kjaer: questi sono soltanto alcuni dei nomi indisponibili per il match contro i granata.

L’ex allenatore di Fiorentina e Lazio, però, non vuole alibi e cercherà di ovviare alle assenze nel migliore dei modi, prendendo in considerazione anche quelli che saranno i tanti impegni ravvicinati delle prossime settimane.

Vasquez Milan Torino

Milan-Torino, novità di formazione: esordio da titolare per Vasquez

La probabile formazione che scenderà in campo domani sera vedrà con ogni probabilità l’esordio tra i pali di Devis Vasquez, giovane portiere colombiano acquistato da poche settimane che, stando a quanto riportato da Il Giornale, farà rifiatare Tatarusanu.

Davanti a lui ci saranno Calabria, Gabbia, Kalulu e Dest, mentre a centrocampo oltre a Pobega ci sarà Tonali, complice la squalifica rimediata in campionato.

Alle spalle di De Ketelaere verrà ripresentato il terzetto composto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao.