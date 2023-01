“Ma cosa stai dicendo!?”, polemica in diretta: Juric attacca Bergonzi!

Una serata da dimenticare per il Milan di Pioli: i rossoneri nel giro di pochi giorni hanno subito una rimonta clamorosa dalla Roma ed ora si ritrovano fuori anche dalla Coppa Italia in maniera del tutto inaspettata.

I rossoneri hanno incontrato una squadra tosta che si è fatta valere sul campo, il Torino in maniera organizzata ha limitato il Milan nonostante l’uomo in meno per buona parte del match.

Proprio questa espulsione ha fatto infuriare e non poco l’allenatore dei granata Ivan Juric, il quale, nell’intervista post-partita ha avuto un battibecco con Bergonzi, ex arbitro presente negli studi Mediaset.

Juric contro Bergonzi: la polemica

Già durante il match Juric aveva più volte ribadito al quarto uomo che non fosse convinto della decisione presa, “Ha preso la palla”, ha più volte esclamato.

Espulsione Djiji, Coppa Italia

Dunque, mentre Bergonzi sosteneva che Djiji aveva preso l’uomo, Juric replicava con toni accesi: “Ma cosa stai dicendo!? Il pallone Messias non lo pende mai, poi Djidji tocca prima il pallone”.

Di seguito le altre parole del tecnico granata:

Sul match: “Siamo molto felici, ci tenevamo a questa partita e abbiamo fatto una grande prova. Il gol viene da due ragazzi che vengono da Catanzaro e Viterbese, vederli entrare così a San Siro è una bella storia”.

Sull’espulsione: “Mi sembrava che Djidji avesse preso la palla, poi magari rivedendola avrei cambiato idea. Fino a quel momento avevo visto un grande Toro, creando occasioni e subendo poco”.

Ancora sul match: “Abbiamo incontrato difensori forti, non era facile anche se è vero che qualche volta abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio; Sanabria ha fatto un’ottima gara, venendo spesso incontro. Nei primi 60 minuti abbiamo fatto bene, contro una squadra fisica e che gioca molto sulle palle rubate”.

Achille Strombetta