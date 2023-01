“Theo ti ha dato un consiglio per stasera?”, la risposta di Dest sorprende tutti

Nel corso del prepartita di Lazio-Milan, Sergino Dest è intervenuto ai microfoni di DAZN e chiamato a sostituire l’indisponibile Theo Hernandez ha dichiarato: “Non mi ha dato dei consigli non ne abbiamo parlato ma credo di sapere cosa fare in quella posizione e su entrambi i lati. Penso di essere pronto“.

L’indisponibilità del francese infatti ha preoccupato i tifosi rossoneri ma, Dest si è detto sicuro dei propri mezzi e pronto a far bene anche con un avversario ostico come la Lazio di Maurizio Sarri.

Dest Milan dichiarazioni

Dest pronto per il match

L’esterno statunitense ex Barcellona ha faticato a trovare spazio nella formazione di Pioli dopo un discreto mondiale ma, stasera è chiamato ad una prestazione di livello in un match di cartello.

L’incontro è tra quelli decisivi in ottica piazzamento Champions e la lunga attesa in seguito alla Supercoppa non ha fatto altro che aumentare la carica dei tifosi per l’appuntamento. La penalizzazione inflitta alla Juventus inoltre, ha “favorito” i biancocelesti che vincendo si porterebbero ad una sola lunghezza dal secondo posto.

Enrico Tiberio Romano