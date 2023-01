Rebus Ibrahimovic, quando rientrerà con il gruppo? Pioli fa chiarezza in conferenza

Si avvicina il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Alla vigilia di Lazio-Milan, Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa pre match, dove ha risposto anche ad una domanda sullo svedese.

Il recupero dell’attaccante, out dallo scorso maggio per l’operazione al crociato anteriore e al menisco del ginocchio sinistro, sembra procedere senza intoppi.

Come procede il recupero di Ibra? Le ultime

Come confermato dal mister, l’articolazione e la muscolatura stanno rispondendo bene allo sforzo degli ultimi giorni. Il rientro un gruppo resta però ancora un’incognita, difficile stabilire una data.

Ibrahimovic Milan Pioli

Di seguito le parole di Pioli, apparso fiducioso sulla vicenda:

“Recupero procede bene, ha ripreso a lavorare sul campo a parte ma non so dirvi quando tornerà in gruppo. Il ginocchio sta rispondendo bene. Lui è sempre presente nello spogliatoio e parla con i compagni”.

Il suo rientro permetterebbe al tecnico rossonero ulteriori rotazioni in attacco. Già domani sera Origi, rientrato dopo gli acciacchi fisici, insidia Giroud per un posto da titolare, con il francese apparso piuttosto stanco nelle ultime uscite.