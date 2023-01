Leao, spunta il retroscena sull’Inter: l’affare sfumò per un motivo

La stagione del Milan procede nella maniera più altalenante possibile, fra pesanti scossoni in campionato ed una Supercoppa all’orizzonte da giocare contro i cugini nerazzurri. Gran parte della stagione rossonera passa, per l’appunto, dalla sfida finale contro l’Inter, che potrebbe donare alla sortita di Stefano Pioli quel morale alto ormai perduto.

I diavoli rossoneri sono intenzionati a portare un nuovo trofeo in quel di Milanello, affidandosi al top di squadra Rafael Leao. Reduce dalle numerose polemiche a causa dell’ancora mancato rinnovo, il portoghese è pronto ad affrontare l’Inter per riproporre in campo lo spettacolo dello scorso 3 settembre, quando siglò una meravigliosa doppietta nella stracittadina.

Non tutti però sanno, che l’avversaria di una vita nonché della prossima sfida in Supercoppa, sarebbe potuta essere la squadra proprietaria del cartellino di Leao.

Inter-Leao, quando Conte si oppose al trasferimento

Proprio così, la saetta portoghese fu molto vicina a vestire i colori nerazzurri in passato. Colui che adesso è riconosciuto come uno dei pilastri del Milan di Pioli, fu molto vicino a raggiungere l’Inter, che cercò per ben due volte di ingaggiare il calciatore. A raccontarlo è la Gazzetta dello Sport.

La prima occasione fu poco più che un sondaggio datato 2018, con un Leao ai tempi dello Sporting richiesto a parametro zero dopo l’aggressione degli ultras portoghesi alla rosa di Lisbona. L’anno seguente, Ausilio e Baccin riuscirono nell’intento di instaurare una trattativa con il Lille grazie all’appoggio di Beppe Marotta. Le difficoltà del caso? Il secco “no” di Antonio Conte, che al futuro esterno del Milan preferì portare all’Inter il suo pupillo Romelu Lukaku.

