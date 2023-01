Milan, capitolo rinnovi: a che punto siamo con Bennacer e Leao?

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Milan darà priorità ai rinnovi di Bennacer e Leao, considerati fondamentali all’interno del progetto rossonero.

Per quanto riguarda invece il rinnovo di Giroud sarebbe in stand-by. I discorsi si riapriranno in primavera, l’idea del Milan è quella di continuare insieme ma la decisione finale sarà del francese.

Rinnovo Leao, gli ultimi aggiornamenti

Per Leão la situazione è la più complicata. Il Milan ha offerto 6 milioni netti per 5 anni, un contratto importante che però non è considerato abbastanza da giocatore ed entourage.

Il problema è legato allo Sporting Lisbona: il club ha vinto la causa da 20 milioni contro Leão riguardante il suo svincolo dalla squadra portoghese.

Il classe ’99 quindi utilizzerebbe un’ingente parte del suo stipendio per ripagare la sua ex-squadra. Per questa ragione chiede al Milan una cifra superiore rispetto ai 6 milioni offerti, nonostante la sua volontà di rimanere in rossonero.

Il rinnovo di Bennacer

Bennacer Leao Rinnovi

Sempre secondo Sky Sport, Maldini e Massara vorrebbe prolungare quanto prima anche il contratto di Bennacer che attualmente scade nel 2024.

I dirigenti rossoneri sono positivi sul potersi accordare per 3.5 milioni l’anno. L’algerino è infatti diventato insieme a Tonali perno inamovibile della mediana di Pioli.