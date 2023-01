Calciomercato Milan, la Premier lo tenta ma lui crede nel progetto: incontro per il rinnovo a gennaio!

A Casa Milan sono iniziate le operazione avanzate per costruire la rosa della prossima stagione, oltre a limare quella di quest’anno. Vasquez né è la conferma, siccome è un colpo che può trovare la sua dimensione nel tempo. Inoltre i discorsi per i rinnovi sono all’ordine del giorno.

Milan, Bennacer tentato dalla Premier

Sulla “to do list” di Massara e Maldini il capitolo rinnovo è di fondamentale importanza, dopo che si è chiuso il problema portiere. Infatti gli uomini mercato del Milan stanno lavorando per risolvere alcune situazioni, come quella di Bennacer.

FOTO: Getty – Bennacer-Milan-Napoli

Il centrocampista, in scadenza nel 2024, è diventato uno dei punti fermi del centrocampo dei Campioni d’Italia. Infatti la costruzione della rosa 2023/24 passa anche dal suo rinnovo. Bennacer è stato tentato più volte dalle sirene della Premier e la sua decisione di cambiare agente sembrava spingere in quella direzione.

Infatti il passaggio da Moussa Sissoko ad Enzo Raiola poteva essere un preambolo ad una sua partenza. Invece, come riportato da Il Corriere dello Sport, Bennacer ha preso questa decisione proprio per portare a termine la trattativa con il Milan, con un incontro nel prossimo periodo. Infatti era stato Sissoko ad iniziare le trattive con i club di Premier, ma negli occhi di Bennacer pare esserci solo il Milan.

Enrico Coggiola