Rinnovo in casa Milan, si va verso la fumata bianca: fissato tutto a giovedì!

Gennaio, oltre ad essere il mese della sessione di calciomercato invernale, è anche il mese prediletto per decidere se rinnovare o meno i contratti in scadenza di alcuni calciatori.

In casa Milan è tempo di rinnovi, con il nodo Leao ancora da sciogliere la società rossonera riparte dalle certezze e una su tutte è il rinnovo fino al 2027 del centrocampista algerino Ismael Bennacer con un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione, Ismael è in assoluto un punto fondamentale per la mediana rossonera.

Paolo Maldini e Frederic Massara rinnovo Bennacer(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Rinnovo per Bennacer, spunta anche una clausola rescissoria

Il mediano algerino nel corso del tempo è diventato un leader silenzioso per la squadra allenata da Stefano Pioli, lo scudetto dello scorso anno passa anche dai suoi piedi ma soprattutto dalla sua solidità difensiva.

Il rinnovo contrattuale, che doveva essere oggi è slittato a giovedì per la sfida di Coppa Italia di domani sera che vedrà il Milan impegnato a San Siro contro il Torino, vede spuntare anche un clausola rescissoria da 50 milioni di euro attivabile solo nei primi 15 giorni di luglio e con un’unica soluzione di pagamento.

MICHELE D’ERRICO