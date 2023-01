“Nessun incontro tra l’agente di Leao e il Milan!”: arriva la smentita del giornalista

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini – esperto di calciomercato – ha commentato la situazione legata al possibile rinnovo di Rafael Leao con il Milan.

Il giornalista ha evidenziato i reali problemi nella trattativa che porterebbe al prolungamento contrattuale della stella portoghese, focalizzandosi anche sul mancato incontro tra i dirigenti rossoneri e l’agente del giocatore.

Rinnovo Leao, il giornalista smentisce: “Non c’è stato ancora nessun incontro!”

“Non ci sono grandi novità. Il Milan ha fatto questa proposta contrattuale, pensavamo, ma così non è stato, che l’arrivo dall’avvocato di Leao potesse smuovere le acque e che potessero esserci degli incontri, ma invece non ci sono stati. Ma non perché sono stati annullati, ma perché non sono stati fissati, quindi evidentemente Dimvula è venuto a Milano per parlare con il giocatore e per dire ‘Cosa vogliamo fare? Questa è la proposta: vuoi accettare o non vuoi accettare?’. La volontà del calciatore è fondamentale, quindi, a prescindere da tutti quelli che sono i discorsi economici, se Leao, come ha comunicato in tempi recenti di voler rimanere al Milan, allora un accordo si trova, a prescindere da quelli che sono poi i risarcimenti allo Sporting Lisbona e altre situazioni collaterali, altrimenti sarà difficile“.