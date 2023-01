Rinnovo Leao, prima della firma c’è un problema da risolvere: la situazione

Il Milan e Rafael Leao sembrerebbero essere più vicini che mai per l’accordo sul rinnovo di contratto. Dopo le notizie ottimistiche della giornata di ieri, arrivano conferme anche questa mattina.

In particolare, secondo tuttomercatoweb.com l’offerta di 7 milioni di euro annui per convincere il portoghese a firmare è concreta, per cui la firma è sempre più vicina.

“È un’offerta ponte per due motivi: Leao ha bisogno di soldi per dirimere la questione Sporting – o almeno accorciarla – e il Milan così può tutelarsi e non perdere forza contrattuale nei confronti di chi chiederà il portoghese a giugno prossimo”, ha spiegato il portale.

Futuro Leao, il calciatore convinto: l’ultimo nodo da superare

Il calciatore è convinto di restare, in quanto a Milano sta bene e ha voglia di continuare in rossonero (e quindi, di firmare).

“Dall’altro lato anche Jorge Mendes – continua la medesima fonte -, consulente del padre ma non più agente del calciatore, vuole scrivere il lieto fine a questa faccenda, per poi rivolgere le sue attenzioni per il trasferimento a giugno. All’interno dell’accordo, però, non c’è un aiuto economico per la causa con lo Sporting: questa verrà inserita probabilmente alla firma con il prossimo club, in caso di addio”.

In questo scenario c’è poi il vero agente di Rafael Leao, Ted Dimvula, avvocato francese che ne detiene la procura da giugno scorso. I rapporti con Mendes continuano a essere tesi e per questo non c’è ancora una proiezione per la firma. La verità è che Dimvula chiederà le commissioni anche per il rinnovo, quindi il Milan dovrà pagarle doppie per vedere finalmente Leao con un accordo più in là del giugno 2024. Questione che verrà risolta nei prossimi giorni, quasi certamente, seppur a caro prezzo”.