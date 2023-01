Sacchi senza peli sulla lingua per Leao: duro attacco sulla questione rinnovo

Reduce da un momento di forma non proprio esaltante, il Milan di Stefano Pioli ha già la testa proiettata verso la finale di Supercoppa di mercoledì, dove a sfidarsi in terra araba saranno proprio le due principali compagni di Milano. Per la formazione rossonera tale sfida assume un’importanza fuori dal comune, vista l’eliminazione in Coppa Italia e l’attuale distanza di 9 punti dal Napoli in campionato.

Rafael Leao (Getty Images)

Dopo il trionfo in Serie A della scorsa stagione, nella Milano capeggiata dai diavoli c’è voglia di riempire la bacheca con un ulteriore trofeo e per farlo bisognerà affidarsi ai top player del caso. Con un Rafael Leao sempre più in crescita e scalpitante, è difficile immaginare una sfida poco condizionata dalla prestazione del portoghese, in giornata beccato non positivamente da un ex allenatore rossonero.

Situazione rinnovo Leao, Sacchi punge il portoghese

In occasione di una così calda attesa per questa finale dal sapore di derby, l’ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dal CT, che non ha tenuto a freno la propria lingua sul caso rinnovo di Rafael Leao. Parole pungenti di Sacchi all’indirizzo del portoghese, con un altro protagonista della sfida tirato in ballo nel discorso.

Di seguito quanto dichiarato:

Sulla situazione rinnovi: “Leao distratto dal proprio rinnovo? L’avidità riesce a rendere un uomo meno nobile, e questo vale anche per Skriniar dell’Inter!“.

Skriniar e Leao (Getty Images)

Poi, una frecciatina di Sacchi che sa di consiglio ai diretti interessati: “Se si ha successo nel calcio si guadagna tanto, ma per me è un errore volere più soldi. Meglio tenersi l’amore della gente e restare là dove ci si realizza“.

Mario Reccia