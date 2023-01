Rinnovo Leao non decolla, la dirigenza del Milan è al lavoro: individuato il successore

In casa Milan tiene banco la situazione legata al rinnovo di Rafa Leao, giocatore divenuto con il tempo sempre più incisivo e imprescindibile.

Rinnovo Leao: l’offerta del Milan

Il portoghese, acquistato nell’estata del 2019 per una cifra di 23 milioni di euro, ha piano piano scalato gerarchie fino a divenire un punto fermo nella squadra di Pioli.

Con la vittoria dello Scudetto e le grandissime prestazioni fornite, molti club europei importanti, come Chelsea e Manchester City, hanno messo gli occhi sul giocatore.

Rafael Leao (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Questo forte interesse nei confronti del giocatore sta spingendo il Milan a proporre una nuova offerta per il rinnovo di contratto: l’attaccante, in scadenza nel 2024, guadagna appena un milione e mezzo, l’offerta dei rossoneri si aggira intorno ai sei milioni e mezzo.

Calciomercato Milan, il nome per il dopo Leao

Tuttavia, qualora la situazione non dovesse decollare, il Milan osserva già un possibile sostituto, difatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha cominciato a seguire Okafor, esterno offensivo del Salisburgo.

Noah Okafor (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo by JOE KLAMAR/AFP via Getty Images)

Lo svizzero, in scadenza nel 2024 con il proprio club, è un classe 2000 molto promettente con delle richieste d’ingaggio non molto elevate, dunque, rappresenta l’identikit perfetto per quella che è la politica societaria rossonera.

Achille Strombetta