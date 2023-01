Roma, Zaniolo choc: minacce e inseguimenti, interviene la Polizia

Zaniolo e la Roma sono sempre più lontani. Il fantasista è stato chiaro: vuole andarsene. La situazione, però, è più complicata del previsto.

Infatti, l’offerta più allettante secondo i piani della Roma è quella del Bournemouth, ma sembra che il giocatore non gradisca la destinazione. Dove, invece, Zaniolo giocherebbe volentieri, a quanto pare, è a Milano, sponda rossonera.

La proposta della dirigenza milanista, però, non soddisfa i capitolini e lo stesso Milan sembra aver mollato la presa.

Nel frattempo, in capitale i tifosi giallorossi non hanno preso nel migliore dei modi la scelta e i comportamenti del numero 22, sfociando, però, in minacce e atteggiamenti da condannare.

Stando a quanto appreso su Calciomercato.com, ieri la rabbia dei tifosi romanisti nei confronti del giocatore ha toccato il punto più grave.

Subito dopo la fine della partita di Napoli, tra i campani e la Roma, sotto l’abitazione di Zaniolo, a Casal Palocco, si è radunato un gruppo di ultrà che urlava : “M…a! Se abbiamo perso è solo colpa tua! Vattene!”.

Ma non è tutto. Infatti, Zaniolo sarebbe stato anche inseguito e, spaventandosi, ha chiamato la polizia, la quale si è presentata sul posto per controllare la situazione.

A quel punto i tifosi si sono dileguati, ma la preoccupazione è rimasta. Il papà del giocatore, molto scosso, ha raggiunto il figlio mentre la sorella e la mamma hanno prese le sue difese sui social.

Minacce a Zaniolo sui social: la “denuncia” della sorella

Come se non bastasse, oltre agli ultrà e al loro brutto atteggiamento nei confronti di Nicolò Zaniolo, purtroppo sono arrivate offese e minacce anche sui social e a pubblicare il tutto ci ha pensato la sorella del giocatore tramite una storia su Instagram.