Sabatini, che elogio per Maldini e Massara: “È stata un’impresa epica”

In una lunga intervista rilasciata a TMW Radio, il direttore sportivo Walter Sabatini ha affrontato diversi temi di attualità calcistica e c’è stato modo di parlare anche di Milan.

In particolare il dirigente ha parlato dei suoi colleghi Maldini e Massara il cui operato nel recente passato ha rilanciato il Diavolo, fino alla festa per il diciannovesimo tricolore.

“Maldini e Massara hanno fatto un gran lavoro, hanno fatto benissimo ribaltando una situazione difficile, hanno vinto in 2 anni lo Scudetto, compiendo un’impresa epica. La squadra inizialmente non era pronta e sono riusciti nell’impresa con l’aiuto fondamentale di Pioli. Ora stanno subendo una sorta di onda di ritorno, vengono contestati indebitamente. Non è colpa dei nuovi arrivati, c’è un allentamento della coesione della squadra, è una cosa mentale che accade nei gruppi di lavoro, ma recupereranno” afferma Sabatini.

Paolo Maldini Frederic Massara AC Milan

Le dichiarazioni sul caso Leao e Skriniar

“Tireranno la corda, e poi andranno via, ma non dobbiamo farne un dramma. Ci sono cinque testate giornalistiche che martellano tutti i giorni e si tende nel calcio a drammatizzare. I giocatori si cambiano e cito Kim e Kvara come esempi”. Sabatini parla così di alcuni dei tormentoni che stanno concentrando l’attenzione mediatica dell’ultimo periodo, i rinnovi di due dei giocatori principali di Inter e Milan che fanno fatica a trovare un accordo per il rinnovo.

Enrico Tiberio Romano